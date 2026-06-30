Turismo, la Puglia resta competitiva. Lalli: “Non è una destinazione cara”

La Puglia si conferma una destinazione turistica competitiva sul piano dei prezzi, con tariffe mediamente inferiori alla media nazionale e una domanda in crescita, in un contesto di generale rilancio dei flussi turistici in tutta Italia.

Secondo i dati del Ministero del Turismo relativi a maggio 2026, il prezzo medio delle strutture ricettive in Italia si attesta a 134,90 euro a notte, mentre in Puglia la media scende a 108,40 euro, circa 30 euro in meno rispetto al dato nazionale. Un valore che risulta in linea con la Basilicata e inferiore a regioni come Campania e Umbria.

Nel confronto con le principali destinazioni del Mediterraneo, la Puglia mantiene un vantaggio competitivo anche rispetto a Paesi concorrenti: la Grecia registra una media più alta, così come Francia e soprattutto Spagna, dove i prezzi risultano significativamente superiori.

Un altro indicatore monitorato è il tasso di saturazione delle OTA, cioè la percentuale di strutture prenotate attraverso le piattaforme online. In Italia il valore medio si attesta al 55,10%, superiore a quello di Grecia, Francia e Spagna. La Puglia raggiunge il 51,13%, un dato che segnala una buona domanda ma anche margini di crescita, mentre la Basilicata si ferma al 49,56%.

Tra le regioni italiane più performanti emergono Lazio, Toscana e Veneto, con percentuali più elevate di occupazione delle strutture.

Il quadro, tuttavia, non è stato privo di criticità nel mese di maggio, segnato da problemi alla mobilità ferroviaria e cantieri autostradali che hanno inciso sugli spostamenti e sull’accessibilità delle destinazioni turistiche.

A commentare i dati è Marina Lalli, già presidente di Federturismo, che sottolinea come la Puglia non debba essere considerata una meta costosa: «La Puglia non è una destinazione cara, ma una destinazione molto richiesta. Alcune strutture di eccellenza applicano tariffe elevate durante l’alta stagione, ma l’offerta regionale nel suo complesso resta ampia, competitiva e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L’estate 2026 si prospetta positiva, grazie anche alla crescita della domanda internazionale. La sfida sarà distribuire meglio i flussi turistici e continuare a investire sulla qualità dell’offerta».

Lo riporta retegargano.it.