Tutela del riccio di mare, Ligorio: «Ambiente e lavoro devono procedere insieme»

La Flai Cgil Puglia esprime apprezzamento per il nuovo percorso normativo avviato dalla Regione Puglia sulla tutela del riccio di mare, che prevede la proroga del fermo biologico fino al 2029 e l’introduzione di misure orientate alla gestione sostenibile della risorsa, al monitoraggio scientifico e al coinvolgimento dei pescatori professionisti.

Il sindacato valuta positivamente l’impostazione del provvedimento, sottolineando come la tutela dell’ecosistema marino debba essere accompagnata da un’attenta salvaguardia del comparto produttivo della pesca.

«Si tratta di una scelta che va nella giusta direzione perché riconosce un principio fondamentale: la tutela dell’ambiente marino e la salvaguardia del lavoro non sono obiettivi contrapposti, ma devono procedere insieme. Proteggere una specie fondamentale per l’equilibrio dell’ecosistema significa garantire anche un futuro alle lavoratrici e ai lavoratori della pesca», ha dichiarato il segretario generale della Flai Cgil Puglia, Antonio Ligorio.

Secondo l’organizzazione sindacale, la tutela del riccio di mare rappresenta una scelta di responsabilità verso il patrimonio ambientale regionale, ma deve essere affiancata da adeguate politiche di sostegno economico e sociale per gli operatori del settore, evitando che i costi della transizione ecologica ricadano esclusivamente sui pescatori professionisti.

«In questi anni abbiamo sempre sostenuto che la sostenibilità ambientale deve andare di pari passo con la sostenibilità sociale. Per questo giudichiamo positivamente il rafforzamento del monitoraggio scientifico, il contrasto alla pesca illegale e il coinvolgimento diretto dei pescatori nelle attività di osservazione e tutela della risorsa. Chi vive il mare ogni giorno deve essere protagonista delle politiche di conservazione e non semplice destinatario di divieti», ha aggiunto Ligorio.

La Flai Cgil Puglia evidenzia inoltre come la programmazione a lungo termine possa garantire maggiore stabilità al comparto ittico, favorendo un modello di pesca più sostenibile e in grado di coniugare tutela della biodiversità, legalità, qualità del lavoro e valorizzazione delle produzioni locali.

«Ora sarà fondamentale proseguire il confronto con le organizzazioni sindacali e con tutti gli attori della filiera, monitorare gli effetti delle nuove misure e garantire strumenti concreti di sostegno alle imprese e ai lavoratori. La difesa del mare è una responsabilità collettiva, ma rappresenta anche un investimento sul futuro economico e occupazionale delle nostre comunità costiere. Una pesca sostenibile significa più ambiente, più legalità e più lavoro di qualità per la Puglia», ha concluso Ligorio.