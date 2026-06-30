FOGGIA – Un duro atto d’accusa nei confronti della dirigenza di Sanitaservice ASL Foggia. A firmarlo è la USB Lavoro Privato, che denuncia anni di mancate risposte e scarsa trasparenza nella gestione della società partecipata, chiedendo un cambio di passo nei rapporti con i lavoratori e le organizzazioni sindacali.

Nel documento inviato alla commissaria e ai vertici dell’Asl, il sindacato sostiene di aver ricevuto, nel corso degli anni, riscontri ritenuti incompleti o evasivi alle numerose richieste di chiarimento avanzate su diversi aspetti organizzativi.

Tra le principali questioni sollevate figurano la collocazione del personale, le modalità di nomina di coordinatori e responsabili, la gestione delle figure dei cosiddetti “Jolly” e “Super Jolly” del servizio 118, la mancata pubblicazione del funzionigramma aziendale e i criteri adottati per la mobilità interna del personale.

Secondo la USB, queste situazioni avrebbero alimentato sfiducia tra i lavoratori e dubbi sul rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pari opportunità.

Il sindacato afferma di auspicare che il “nuovo corso” annunciato dall’azienda si traduca in un effettivo cambio di metodo, con la pubblicazione degli atti e risposte puntuali alle questioni sollevate.

“Il silenzio non è trasparenza”, conclude la nota, annunciando che la USB continuerà a vigilare e a tutelare i lavoratori chiedendo chiarezza e rispetto delle regole.