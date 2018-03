Di:

Manfredonia – Tutto è pronto per l’inaugurazione dell’ampliamento di ‘Parkinbici‘, uno degli eventi clou dell’estate del Gargano. Il formale avvio delle nuove postazioni – site nei Comuni di Manfredonia, Mattinata, San Marco in Lamis e Rignano Garganico – del primo sistema di bike sharing intercomunale in Area Protetta d’Italia (con biciclette elettriche), ideato e realizzato dal Parco Nazionale del Gargano, si svolgerà​il ​31 luglio e sarà un grande evento di piazza che coinvolgerà cittadini e turisti.

L’appuntamento è a Manfredonia a partire dalle ore 18.30, quando avrà luogo una festosa biciclettata alla cui testa ci saranno Stefano Pecorella – Presidente del Parco Naz. del Gargano -, Angelo Riccardi – sindaco di Manfredonia -, Michele Prencipe – sindaco di Mattinata-, Angelo Cera – sindaco di San Marco in Lamis – e Vito Di Carlo – sindaco di Rignano Garganico – alla quale tutti possono prendere parte anche per godersi scorci storico-artistici di assoluto pregio. Il percorso sarà il seguente: Piazzale A. Galli, Viale Miramare, Lungomare N. Sauro, Piazza Marconi, Viale Aldo Moro, Viale Kennedy, Lungomare del Sole, Viale Manfredonia, Piazza S. Maria Maggiore (dove sarà possibile fruire di un ristoro per tutti i partecipanti). Ritorno: Piazza S. Maria Maggiore, Viale Console Claudio, Via G. di Vittorio, Viale Aldo Moro, Viale Kennedy, Corso Manfredi, Via del Porto, Viale Miramare, Largo Diomede.

Alle 19.30 sarà la volta del simbolico taglio del nastro dell’ampliamento del sistema di ‘Parkinbici’ che avrà luogo a Siponto presso la Piazza di Santa Maria Maggiore, dove è ubicata una delle nuove postazioni.

Culmine della manifestazione sarà l’happening gratuito in Largo Diomede con un importante cast di livello nazionale e di grande appeal. Uno spettacolo, il cui inizio è previsto alle 20.30, con musicisti ed artisti appartenenti al Mezzogiorno d’Italia per la grande festa estiva del Gargano. A salire sul palco saranno Pippo Pelo, Antonino, Erica Mou, Pino Campagna, Chicco Paglionico ed i Franklin.​

Sullo stesso palco, infatti, saliranno più ospiti per la serata dedicata alla presentazione del progetto Parkinbici del Parco Nazionale del Gargano. Noi ve li presentiamo in anteprima:

Presenta: Pippo Pelo – sostituisce all’ultimo Facchinetti alle prese con problemi di salute (buona guarigione Francesco!) Showman e conduttore radiofonico italiano, attualmente nello staff di Radio Kiss Kiss; presenti inoltre Pino Campagna, Comico, cabarettista, cantante e scrittore italiano, Antonino, cantante italiano, Erica Mou, Chicco Paglionico (Ikeaman), Franklin.

Redazione Stato