Appalto pulizie all’ex Sofim, Cgil “Noi sempre attivi”

Foggia. A fronte di alcuni articoli di stampa sulla condizione lavorativa dei dipendenti della GRV di Torino, azienda che gestisce le pulizie nel sito ella Fpt-Cnh in zona industriale, la Rsu aziendale della Cgil e la segretaria provinciale della Filcams Cgil intendono chiarire la propria posizione.

Le criticità raccontate nell’articolo sono ben note alla nostra organizzazione che per tempo ha segnalato quanto di dovere all’Ispettorato del Lavoro, che si è attivato di conseguenza. La prima denuncia risale a oltre un anno fa, tenuta aperta da parte dell’Ispettorato per lungo tempo e conclusasi però in un nulla di fatto a causa della scarsa collaborazione da parte dei dipendenti nel denunciare le condizioni lavorative.

Abbiamo quindi presentato una seconda denuncia e vi è stato già un incontro con l’Ispettorato provinciale, che ci ha chiesto di fornire ulteriori dati sulla situazione che si vive all’interno di quella realtà.

Inoltre a distanza di due mesi dalla richiesta di incontro, la GRV ci ha dato disponibilità a un confronto per la data del 3 agosto, ben consci che abbiamo di fronte un’azienda che fa accordi per poi disattenderli, cosa già verificata.

Pertanto come Rsu Filcams Cgil respingiamo le accuse di complicità con la condotta aziendale così come non siamo coinvolti in alcuna assunzione clientelare, ma sempre e soltanto attivi e vigili nel denunciare le condizioni lavorative e nel difendere i diritti dei dipendenti.