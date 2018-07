Bilancio, Gatta “Gino Lisa, un sì convinto per la Capitanata”

Di:

“Ho votato convintamente per il finanziamento ed il sostegno alla piena operatività dell’aeroporto di Foggia, il “Gino Lisa“, e per le scuole di specializzazione di Medicina di Foggia e Bari. L’ho fatto col cuore, pensando alla mia terra ed in continuità con gli sforzi compiuti in anni ed anni di battaglia politica per rivendicare i diritti della Capitanata. Istituire la sede della Protezione Civile pugliese e farne anche base per ospitare i Fire Boss della flotta pugliese e i Canadair destinati alla lotta agli incendi boschivi sul Gargano e Monti Dauni, rappresenta una condizione indispensabile per il rilancio dello scalo foggiano.

Abbiamo profuso il massimo impegno in questa direzione da vigili osservatori e scrupolosi controllori dell’azione della Giunta regionale.

Per questo, ho deciso, senza alcuna remora, di sottoscrivere, con il mio voto, le previsioni contenute nella manovra di variazione di bilancio, che garantiscono il finanziamento delle spese di funzionamento e investimento per l’aeroporto foggiano. E non mi sono posto il problema di trovare appigli, pretesti, scuse, per giustificare un mio voto contrario a tale disposizione che fosse in linea con la mia fiera collocazione nel centrodestra. A parti invertite, i colleghi di sinistra della mia provincia avrebbero votato contro, come è successo, ad esempio, per la mia proposta di finanziamento del metró del mare per le Isole Tremiti. Ho voluto dimostrare che la Moderazione è capacità di fare prevalere le ragioni della comunità a cui si appartiene alle logiche ed ai metodi delle sterili contrapposizioni politiche, di cui spesso i miei emendamenti e proposte sono state vittime. Impegno e lealtà nei confronti dei cittadini, a cui abbiamo promesso di farci interpreti dei loro bisogni. Sono queste le parole d’ordine a cui ho risposto con il mio voto favorevole all’articolo 9 del disegno di legge di assestamento e variazione al bilancio oggi in aula”.

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta.