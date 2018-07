Cerignola, rapina: arrestato cittadino rumeno

Di:

Cerignola. Nell’ambito di una attività investigativa, nella giornata del 29 luglio 2018, gli agenti del Commissariato di Cerignola, hanno tratto in arresto il cittadino rumeno Mihai Laurentiu, classe 1984, per il reato di rapina.

L’arresto è stato eseguito in ottemperanza al provvedimento giudiziario di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona dovendo, Mihai Laurentiu , dovrà espiare la pena detentiva per il reato di rapina.