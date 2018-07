Donazione cellule staminali al Policlinico di Foggia

Di:

Foggia. Il Centro Donatori Midollo Osseo del Servizio di Immunoematologia e Trasfusione (SIMT) del Policlinico “Ospedali Riuniti” di Foggia, Direttore Dott. Michele Centra e Responsabile Dott.ssa Filomena Sportelli comunica che nel corrente mese di luglio una donatrice volontaria, iscritta al Registro Donatori di Midollo Osseo IBMDR, ha donato cellule staminali ematopoietiche da sangue periferico, mediante procedura di aferesi.

E’la ventiduesima donazione di cellule staminali ematopoietiche del Centro Donatori degli “Ospedali Riuniti”.

Numerose sono le difficoltà che incontrano i pazienti ematologici che necessitano di un trapianto di midollo osseo nel trovare un donatore compatibile, in quanto la compatibilità tra non consanguinei è di 1:100.000.

La Direzione Strategica del Policlinico di Foggia ringrazia tutto il personale del Servizio di Immunoematologia e Trasfusione (SIMT) e l’Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO), Presidente Dott.ssa Ina Fischetti, che quotidianamente sono sempre in prima linea per promuovere la cultura della donazione.

Si ringrazia il Dott. Michele Carella, Responsabile del Centro Prelievo IBMDR e il Dott. Giuseppe Fania, Responsabile dell’Unità di Aferesi di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo per la collaborazione e il prezioso supporto alla donazione.

Il Direttore Generale e il Direttore Sanitario del Policlinico di Foggia Dott. Vitangelo Dattoli e Dott.ssa Laura Moffa ringraziano in particolare tutti coloro che donano in totale anonimato, con la consapevolezza che questo traguardo sarà un ulteriore stimolo per successivi e importanti risultati nei mesi a venire.