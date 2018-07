Gino Lisa. Comitato Cittadini “Il Comune ora butti giù la palazzina costruita a ridosso alla recinzione”

Di:

«Ripristinare lo stato dei luoghi anche se ciò dovesse comportare la demolizione della costruzione», chiede il comitato Vola Gino Lisa al Comune in merito alla costruzione abusiva, già sottoposta a sequestro dalla Po­lizia locale, realizzata da un privato a ridosso della recinzione dello scalo aeroportuale in via Castelluccio. La vicenda è nota già da qualche tempo, la palazzina a due piani è stata rea­lizzata senza tener conto dei vincoli urba­nistici posti dal Comune sin dal 2013 quando il Consiglio comunale votò il piano di rischio aeroportuale intorno al sedime aeroportuale

dello scalo al fine di impedire nuove co­struzioni che potrebbero causare ostacoli ai lavori di ampliamento dell’aeroporto. La co­struzione sorge sul lato Nord del «Lisa», lo stesso di pertinenza dell’allungamento di quattrocento metri, anche se il manufatto non si trova lungo l’asse dei lavori e dunque di fatto non pregiudica l’apertura del cantiere per la pista. Tuttavia quella palazzina assumerebbe un significato simbolico devastan­te qualora restasse in piedi, sarebbe uno sberleffo alla società civile, una macchia sul futuro del nuovo scalo che sta nascendo ora che i lavori per la pista sono stati finalmente autorizzati.

fonte http://www.ondaradio.info/index.php/notizie/economia/item/60836-gino-lisa-il-comitato-dei-cittadini-il-comune-ora-butti-giu-la-palazzina-costruita-a-ridosso-alla-recinzione