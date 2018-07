Mille di queste notti. L’estate dei Teatri del Gargano fa tappa a Manfredonia

Di:

Manfredonia, 30 luglio 2018. Dopo la straordinaria apertura nell’Anfiteatro del grano presso Cascina Savino alle porte di Foggia, “Mille di queste notti” fa tappa a Manfredonia il 2 e il 3 agosto, nelle Antiche Mura della Città.

Sono tre gli imperdibili appuntamenti musicali e teatrali che si avvicenderanno nella suggestiva cornice, restituendo a turisti e cittadini la possibilità di guardare uno scorcio della città con occhi nuovi.

Il 2 agosto alle 21.00 assisteremo al debutto nazionale della francese Compagnie d’A! con l’epopea magistralmente evocata dal cantastorie italo/fracese Luigi Rignanese dal titolo Vardiello.

Il 3 agosto la lunga notte del teatro prenderà avvio alle 21.00 con Circo Capovolto del Teatro delle Temperie, e la storia di una famiglia rom che si tramanda una passione di generazione in generazione. Seguirà un incontro speciale con i saperi e i sapori contadini a cura dell’Associazione Only Food, col coinvolgimento delle aziende agricole di Capitanata. Alle 22.30 l’attrice Nunzia Antonino farà risuonare le Antiche mura con la poesia e la musica dello spettacolo Shakespeare in versi, del regista Cosimo Severo, con la musica dal vivo del M° Marco Grieco al pianoforte e del M° Fabio Trimigno al violino.

Mille di queste notti è l’estate dei Teatri del Gargano, il progetto che ha visto due realtà virtuose della Capitanata – la compagnia teatrale Bottega degli Apocrifi e l’hub rurale Vazapp – rispondere insieme all’“Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal Vivo e le residenze artistiche (art 45 del D.M. 1 luglio 2014) FSC PUGLIA 2014/2020”

INFO E PRENOTAZIONI

Bottega degli Apocrifi / Teatro Comunale “Lucio Dalla”

Via della Croce, Manfredonia

0884/532829 – 335/244843

I BIGLIETTI SONO ACQUISTABILI ANCHE ONLINE

Vardiello : biglietto unico € 6,00

https://www.bookingshow.it/Vardiello-Biglietti/113158

La lunga notte del teatro : intera serata (2 spettacoli + degustazione) € 12,00

https://www.bookingshow.it/AbbonamentoFisso/Mille-di-queste-notti-3-agosto-Abbonamenti/4066