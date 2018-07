PTA San Marco in Lamis: le soluzioni per aprire in tempi brevissimi

Di:

Foggia. L’Hospice e il modulo Alzheimer di San Marco in Lamis saranno operativi nel più breve tempo possibile. Lo ha annunciato il Direttore Generale della ASL Foggia Vito Piazzolla che ha incontrato, presso il locale Presidio Territoriale di Assistenza (ex Ospedale “Umberto I”), il sindaco Michele Merla.

L’Hospice, dislocato al quarto piano del PTA, avrà una disponibilità di otto posti letto.

Al secondo piano, invece, accanto alla Residenza Sanitaria Assistita, sarà allestito il reparto che accoglierà sino a dodici pazienti affetti da Alzheimer. Spazio anche per una palestra.

I locali sono pronti, gli arredi disponibili. Per quanto concerne gli operatori, la Direzione sta approntando la migliore soluzione organizzativa che punti ad una razionalizzazione delle risorse umane.

“Rimane forte – ha spiegato Piazzolla – la criticità legata al reperimento di personale sanitario e socio-sanitario. Sono in corso le procedure concorsuali, avviate in sinergia con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, per l’assunzione a tempo indeterminato di operatori socio-sanitari. In attesa della loro conclusione, supereremo tale criticità scorrendo la graduatoria a tempo determinato disponibile presso la ASL BT. Ciò permetterà di abbattere lo scoglio maggiore che ci impediva, sino ad ora, di aprire i nuovi reparti”.

La scelta strategica di allestire il modulo Alzheimer accanto alla RSA (che passerà da dodici a quindici posti letto) rientra proprio in una visione allargata di assistenza secondo il modello delle Comunità di base. In virtù di essa, il personale sanitario, medico e infermieristico, di ognuno dei due reparti potrà supportare, in caso di necessità, anche l’altra unità operativa.

In programma, infine, l’aggregazione presso il PTA dei medici di medicina generale, operativi h12. Questi, insieme agli specialisti ambulatoriali, agli operatori del 118 e ai Medici di Continuità Assistenziale, assicureranno una assistenza H24.