San Severo, Polizia arresta pregiudicato locale

Di:

San Severo, 30 luglio 2018. Nell’ambito di una attività investigativa, nella giornata del 28 luglio , gli agenti del Commissariato di San Severo, hanno tratto in arresto Antonio Bandini, sanseverese, classe 1971, per il reato di lesioni personali aggravate.

Gli agenti hanno rintracciato Antonio Bandini nei confronti del quale gravava un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di misura alternativa della detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica di Vasto, per espiazione di mesi 4 di reclusione per il reato di lesioni personali aggravate commesse il 15.10.2009 a Cupello.

L’arrestato è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica competente presso il proprio domicilio.