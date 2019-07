Amendola, sciopero lavoratori ditta di pulizia

Di:

Manfredonia, 30 luglio 2019. “Domani mattina, 31 luglio 2019, noi lavoratori della ditta di pulizia nella base militare “Amendola” a Foggia scioperiamo per i continui tagli delle ore lavorative. Stiamo oramai all’inverosimile di 2 ore al giorno, vale a dire 250 al mese!! Chiediamo il Vostro sostegno x un breve servizio domani. Dalle 9.00 alle 12.00 saremo fuori i cancelli con le tre sigle sindacali“.

Così in una nota stampa delle segreterie sindacali Filcams, Fisascat e Cisl Usb.

“Le scriventi OO.SS. territoriali, premesso che: a seguito dell’incontro avuto in data 01/07/2019, all’apertura della procedura di licenziamento collettivo L. 223/91 da parte della Tre Fiammelle Global Service in data 05/07/2019 a causa di tagli all’appalto Servizi di Pulizia e Igiene Ambientale di Immobili Comunali ed Aree Urbane del Comune di Manfredonia ed in ultimo del verbale di mancato accordo siglato in data odierna presso la sede aziendale, dichiarano lo stato di agitazione di tutti i lavoratori e lavoratrici interessati alla procedura e programmano una giornata di sciopero nel giorno 26/07/2019 p. v. con contestuale sit-in dalle ore 9.30 alle ore 13.00 presso la sede della Prefettura di Foggia. Preoccupati per le sorti occupazionali e reddituali dei lavoratori dell’appalto richiamato, già per la quasi totalità part-time e mono reddito chiediamo un interessamento delle istituzioni in indirizzo per scongiurare l’ennesimo dramma sociale nella nostra provincia. Tanto per opportuna conoscenza. Distinti saluti”.