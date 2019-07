California dreamin. “Arrivare. Tra cielo e mare” (I)

E cominciare così il viaggio in California .

…le palme sono il primo segno tangibile di stare vivendo in quella realtà…

Mai utilitarie. Poderose, sì. Decise, importanti. Non c’è tempo da perdere in California. E non ci si può accontentare dei piccoli spazi. Tutto deve essere enorme, abbondante. Rassicurante.

fotogallery e testo a cura di Daniela Iannuzzi