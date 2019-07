California dreamin. “C’è povertà anche qui, quella che non puoi vedere..” (IV)

E poi spostarsi… e scoprire come anche la natura incontaminata sembri voler rappresentare il sogno americano. Così impetuosa. Rude e selvaggia. Ma che scava dentro con i suoi colori.

Ed arrivare a San Francisco. E ti si sbatte subito in faccia la realtà qualora non l’avessi notata a LA…

c’è povertà anche in California. Quella che non puoi non vedere. Quella degli Homeless.