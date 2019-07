Caos in consiglio comunale a Foggia per il Presidente (foto – video)

Di:

Foggia, 30 luglio 2019. Caos in consiglio comunale a Foggia. Il pubblico sostiene il leghista Massimiliano Di Fonso alla presidenza. Alla terza votazione i nomi usciti dai tre tentativi sono Anna Rita Palmieri e Leonardo Iaccarrino. Il sindaco si astiene per due volte e alla terza si esprime nettamente per Iaccarrino. Allora scoppia la protesta.

In conclusione, Iaccarino è stato eletto con 16 voti, astenuta la Lega. 12 le preferenze per Annarita Palmieri.

Comune Foggia. Azzarone/Emanuele: “La maggioranza si spacca sulle poltrone alla prima seduta del Consiglio. Teatrino politico vergognoso”

Dichiarazione congiunta di Lia Azzarone, segretario provinciale, e Davide Emanuele, segretario cittadino di Foggia. “Il centrodestra si spacca alla prima seduta del Consiglio comunale, non riuscendo a trovare l’accordo sulla Presidenza dell’Assise. Si spacca per una poltrona, rivendicata dalla Lega e ottenuta da Forza Italia grazie anche al voto, irrituale, del sindaco Franco Landella.

Sommando i voti dei gruppi di minoranza, 12, e le astensioni dei leghisti, 5, rispetto ai 33 componenti del Consiglio emerge con chiarezza quanto sia debole e malmesso il centrodestra appena 50 giorni dopo le elezioni. Non è una buona notizia per Foggia e i foggiani. La città ha necessità di essere governata e bene, e oggi si è chiarito che alla maggioranza interessano più le poltrone e gli incarichi da spartire che i problemi da risolvere e i programmi da attuare. Oggi è andato in scena un teatrino politico vergognoso, che ha offeso l’istituzione comunale e la città.”

fotogallery enzo maizzi

Redazione StatoQuotidiano.it