San Giovanni Rotondo. “Come dice qualcuno, ho cominciato col botto”. Michele Crisetti, sindaco di San Giovani Rotondo, è stato chiamato sul posto dell’incendio che ha distrutto 33 mezzi per i rifiuti su 40 stanotte. Era passata l’una, erano arrivati i volontari della Protezione civile, i Vigili del fuoco di Manfredonia e Foggia, i Carabinieri. “Ho molta rabbia, ci sarà qualche disagio anche se la ditta Tekra mi ha assicurato che entro pochi giorni sarà rimesso tutto a posto. Stiamo predisponendo un piano straordinario”. Il parco macchine è distrutto, è rimasto qualche Ape car e qualche altro mezzo di medie dimensioni. “L’ipotesi è che possa essere doloso, a questa pista stanno lavorando la sezione scientifica dei carabinieri, è arrivato anche il comandante provinciale dell’Arma, e i vigili del fuoco. Mi rassicura la presenza delle Forze dell’ordine, ho molta rabbia, sono preoccupato per la salute pubblica”.

La prossima tappa in Prefettura per capire cosa fare. Oggi si raccoglie il vetro, per un giorno si può respirare, l’umido domani in base al piano predisposto.

Circa l’eventuale pericolosità delle fiamme il sindaco dice: “Uno dei mezzi incendiati era carico di carta, in un altro dei rifiuti ma è stato rimesso a posto. In ogni caso all’impianto sportivo che si trova nelle vicinanze abbiamo interdetto al momento l’uso per sicurezza. Non so se sia il gesto di un folle o ci sia un piano predeterminato, mi sono appena insediato, non ho elementi per avanzare ipotesi, ma è un episodio grave di cui tener conto nel clima generale”.

Ricordiamo, oltre a i mezzi a fuoco della stessa ditta qualche anno fa, che San Giovanni è anche la città – non l’unica- dove auto di amministratori pubblici e della polizia municipale sono state incendiate. Siamo a fine luglio, agosto è alle porte e tanti pellegrini giungono nella terra di San Pio, dunque aumenta la produzione di rifiuti aggravando il disagio che sarebbe tale, ovviamente, anche in periodi non estivi. “Stavo discutendo con la ditta in questi giorni – prosegue il sindaco- di come organizzare il servizio secondo una normale logica di rapporti istituzionali, dove e in quali quartieri potenziarlo. Questa settimana scade il contratto, nel periodo del commissariamento prefettizio è stato approvato il capitolato per il nuovo bando, sono al vaglio le offerte. Il 30 agosto si chiude e parte il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti.”

A cura di Paola Lucino,

Foggia 30 luglio 2019