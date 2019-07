Di:

Foggia. Leonardo Iaccarino, di Forza Italia, è il nuovo presidente del consiglio comunale. Eletto alla terza votazione con dichiarazione palese- come da regolamento comunale riformato nel primo mandato di Landella- nelle prime due non aveva ricevuto i numeri sufficienti. Un’operazione accompagnata dai cori dei supporter di Massimiliano Di Fonso, leghista, che ha perso questa partita. Il sindaco nelle prime due si è astenuto sui nomi mentre andava sempre per la maggiore quello del forzista.

Il terzo conteggio

Quando al terzo conteggio, dopo una pausa concordata fra i due rami dell’assemblea (i voti della minoranza convergevano su Anna Rita Palmieri, quelli della maggioranza su Iaccarrino mentre i 5 leghisti si astenevano) Landella si è espresso per Iccarrino, è scoppiato il caos ed è volato qualche insulto della platea oltre la balaustra nei suoi confronti: “Avrebbe fatto l’accordo” per affondare il candidato leghista. Alla fine, con 16 per Iaccarrino, 12 per Palmieri e 5 astenuti che non hanno approvato la proclamazione dell’azzurro, già sul banco della presidenza all’esordio della nuova assise, Iaccarrino ha tenuto il suo discorso. Il futuro con il Piano urbanistico, il proseguimento del risanamento finanziario, ringraziamenti come da protocollo.

Di Mauro: “Scene da riunione condominiale”

Tutto questo di fronte ai volti terrei della Lega, la soddisfazione forzista ma non certo giubilo. Di Mauro è intervenuto dai banchi della maggioranza stigmatizzando un comportamento, quello del pubblico in aula “da riunione condominiale”. La minoranza abbastanza serena.

Per Di Fonso:“La maggioranza ha dimostrato che oggi voleva tenere fuori la Lega, abbiamo un Comune monopolizzato da Fi, sindaco e presidente di Fi, 5 assessori di Fi. La Lega preferisce stare fuori in appoggio esterno, in consiglio daremo le nostre decisioni. Non daremo nessun nome per la giunta, può nominare i suoi, vedremo se sul bilancio questa maggioranza che ha eletto un presidente di Fi può reggere”.

Il giuramento

La pregiudiziale del sindaco sui tempi di convocazione del consiglio, contestata da Cavaliere, viene votata a maggioranza in apertura. Cioè si può parlare di bilancio come da ordine del giorno perché, anche se la procedura non è precisa, “i tempi sono stretti”. Segue proclamazione degli eletti e il giuramento. Landella proclama la formula sulla Costituzione, la stampa attende la solennità del momento, alla fine nel frangente manca un po’ di pathos. In ogni caso, con una giunta a 6 senza i leghisti, la volontà di risolvere la questione presidenza senza mostrare troppe spaccature, si è lasciato spazio all’essenziale.

Le votazioni per la presidenza del Consiglio

Molto duro l’intervento di Lia Azzarone, consigliere del Pd, prima che si aprissero le danze per la scelta del presidente. Cavaliere era il nome sostenuto all’inizio dalla minoranza. “Ha vinto Landella e forse questa maggioranza lo sosterrà, il Pd sarà radicalmente all’opposizione. Una maggioranza frantumata e indebolita dalla lotta per le deleghe in una sommatoria di interessi personali, ostaggio di egoismi personali: non voteremo un presidente condiviso, tanto meno della Lega”. D’Emilio, di Fdi, chiede al collega Fiore, capogruppo della Lega che non demorde su Di Fonso, “un passo indietro, che a volte è fare un passo avanti”. Cosa che non avverrà.

Quarato del M5s propone il suo nome per una presidenza “garante di imparzialità, che rappresenti tutti: rendiamoci protagonisti di una nuova stagione politica, lo chiedo anche perché al ballottaggio siamo stati neutrali”.

Se il resto della partita sulle deleghe si giocherà sui nomi, trovando un accordo interno alla Lega si vedrà. La maggioranza con il sindaco fanno 16, la minoranza con la Lega sono 17. Ma è “impensabile”, si vocifera in aula, “il soccorso rosso al partito di Salvini”. Sul filo dei numeri, già dalla prima prova tra i banchi di Palazzo di città.

Paola Lucino