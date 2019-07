Incendio 33 mezzi a San Giovanni Rotondo. “Un vero atto criminale”

Di:

In merito agli avvenimenti della scorsa notte, che hanno causato la quasi totale distruzione del parco mezzi presso il Comune di San Giovanni Rotondo, la Tekra srl considera l’accaduto come un vero e proprio atto criminale.

La contemporaneità dell’incendio di 33 mezzi lascia pochi dubbi rispetto alle cause dello stesso, che potranno essere accertate anche grazie alle telecamere di sorveglianza.

La Tekra intende ringraziare l’Amministrazione Comunale di San Giovanni Rotondo, le forze dell’ordine ed i Vigili del Fuoco per il loro supporto e operato e confida nel lavoro degli organi di giustizia, con i quali c’è piena collaborazione, per far luce sulle responsabilità.

In merito allo svolgimento dei servizi presso il Comune di San Giovanni Rotondo, nonostante i danni subiti, l’azienda farà ogni sforzo per limitare i disagi per i cittadini: le attività di raccolta saranno sospese nella giornata di oggi e domani 31 luglio . Riprenderanno regolarmente giovedì 1 agosto. Si confida nella comprensione e nella collaborazione dei cittadini.