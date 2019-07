Manfredonia. Il “Cesarano” come il “San Camillo” (ma gli altri ospedali crescono)

Manfredonia, 30 luglio 2019. NON SOLO l’ospedale San Camillo De Lellis, ma anche il Centro di riabilitazione motoria intitolato all’arcivescovo “Andrea Cesarano” che ne promosse l’istituzione negli Anni sessanta, è a rischio ridimensionamento. “Un fiore all’occhiello della sanità di questa città trasformato quasi del tutto, senza ritegno, ad ambulatorio per terapie articolari, dimenticando la disabilità della prima infanzia” denuncia il presidente dell’associazione Anffas onlus, Vincenzo Pesante. Che evidenzia come “i primi ad avvertire pesantemente la riduzione del servizio sanitario erogato dall’ospedale “San Camillo de Lellis” di Manfredonia sono state le persone diversamente abili, invalidi civili ed anziani, poiché il loro spostamento fuori della propria sede, diventa assai, dico assai problematico”.

APPELLO condiviso dall’associazione culturale e politica “Manfredonia Nuova” che denuncia “un’altra beffa oltre ad un concreto danno per l’ospedale di Manfredonia, il potenziamento del presidio ospedaliero di San Severo con l’istituzione di un Centro di orientamento oncologico, quando l’area di Manfredonia da decenni è riconosciuta esposta a malattie oncologiche. Ci chiediamo – rileva la presidente di MN, Enrica Amodeo – a cosa è servita una indagine epidemiologica partecipata i cui dati depositati al comune e noti all’ARESS e all’ARPA Puglia, evidenziano, rispetto alla media regionale, un eccesso di tumori polmonari, un aumento delle malattie cardiovascolari e il 36per cento in più di malformazioni congenite. Dobbiamo ritenere che la situazione oncologica a San Severo è peggiore?”.

IL DUBBIO che emerge è che di tutto il chiasso fatto a Manfredonia intorno ad una indagine epidemiologica per la quale sono stati spesi oltre 250mila euro con manifestazioni di piazza spettacolari (erezione di ciminiere di cartapesta tipo Enichem), non sia arrivata alla Regione e non solo, neanche un fischio; oppure, è l’altra ipotesi non meno sconcertante, che in alto loco, laddove si decide cosa fare, di quel che accade a Manfredonia, e non solo nel settore della sanità, nonostante la presenza ad alto livello di un rappresentante di Manfredonia, non gliene cale più di tanto dal momento che gli interessi di chi al governo della città, sono per altro.

MANFREDONIA NUOVA “esprime grande rammarico e profonda delusione per la totale mancanza di sensibilità e l’assoluta assenza di attenzione dimostrata nelle decisioni politiche circa la riduzione dei sopra citati servizi di assistenza sanitaria. Rinnoviamo l’appello – scrive al presidente Amodeo – al governatore regionale Michele Emiliano e al presidente della commissione sanità regionale Paolo Campo, perché prendano in serissima considerazione, il necessario ripristino e potenziamento delle unità operative del nosocomio cittadino”.

Michele Apollonio