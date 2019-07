Manfredonia. “Un mondo chiamato il villaggio del marinaio”

Di:

Ad Anna con il cuore. Basterebbe già questa dedica che Claudio Castriotta fa nella terza di copertina del suo ultimo libro ad Anna Castigliego, giornalista sipontina scomparsa prematuramente il 6 ottobre del 2015, per poter dire che “Un mondo chiamato il villaggio del marinaio” mi piace.

A volte di un poeta, soprattutto di una sua antologia, le dediche possono ben sintetizzare il suo animo, che è poi quello che traspare nella sua pienezza leggendone i componimenti. E l’animo di Claudio è quello di una persona sensibile che, nato sulle rive del golfo di Manfredonia, il ‘suo’ mare, come recita una famosa frase del grandissimo Andrea Camilleri, “se l’è portato dietro sempre” e vi ha intinto copiosamente la sua penna.

Ecco, dunque, nella raccolta di poesie: “Un mondo chiamato il villaggio del marinaio”, srotolarsi parole che sanno di mare, che si ammira da una finestra o lo si trova chiuso in un ripostiglio, che bagna il cuore o è solcato da una barca di pietra.

Il mondo della poesia ha confini difficilmente definibili, come avviene per ogni forma artistica. Il nostro poeta nella sua antologia mescola i generi, dal serio al comico, dal tragico al sublime, con un leit motiv unico: il senso profondo e a volte quasi teatrale della vita.

La penna di Castriotta, scrittore sipontino scoperto dal grande Vincenzo Di Lascia, pluripremiato in numerose manifestazioni e concorsi tenutisi dal nord a sud Italia negli ultimi 30 anni, a volte è dissacrante e quasi impenetrabile.

“La poesia di Castriotta si presenta come una trama geometrica: orizzonti, rettilinei, linee oblique e traguardi trasver sali si susseguono legati ad immagini dolci e crude”, si legge nella prefazione curata da Giusy Caggiano.

E se per Alda Merini “la poesia è la pelle del poeta”, sicuramente Claudio Castriotta si veste d’azzurro. Azzurro come il mare e come il suo mondo, ovvero, come il villaggio del marinaio.

Maria Teresa Valente