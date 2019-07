Progetto ENI, Starace – De Luca “Vogliamo conoscere i dettagli tecnici dell’impianto”

Di:

In seguito alla presentazione del progetto Eni/Syndial che coinvolge il territorio manfredoniano, Alfredo De Luca e Innocenza Starace (Verdi) hanno incontrato associazioni e cittadini interessati per un confronto e approfondimento sull’impatto ambientale che potrebbe avere il nuovo impianto. I punti discussi hanno coinvolto anche la gestione ASE e diverse problematiche di competenza dell’Autorità Portuale.

Progetto Syndial e Bonifica

“Vogliamo conoscere i dettagli tecnici dell’impianto, con particolare riferimento alla movimentazione e stoccaggio della FORSU e movimentazione dell’olio combustibile, e al come avverrà il raffreddamento dei prodotti (trattandosi di un processo che avviene a 300 °C). Infine, vogliamo sapere come verrà riutilizzata l’acqua prodotta, se vi sono sottoprodotti e come verranno trattati.

Tutti questi aspetti, infatti, possono creare impatti ambientali e sulla compatibilità con il territorio per l’immissione di acque di raffreddamento in mare, per l’impatto odorigeno della FORSU e per il traffico veicolare.

Sicuramente riteniamo preliminare concludere l’iter della bonifica della zona SIN, sia dei suoli senza “tombature”, sia soprattutto della falda per cui chiediamo di aumentare la velocità del processo, che non ci convince per la sua lentezza ed efficacia.

Per questo riteniamo che, mentre il riutilizzo della zona SIN per l’impianto fotovoltaico sia accettabile, abbiamo dubbi sulla localizzazione dell’impianto di trasformazione dei rifiuti umidi in bio olio combustibile. Infine chiediamo al commissario prefettizio di attivare il procedimento di indennizzo per danno ambientale ex art. 306 T.U. 152/2006 contro Syndial.”

Gestione ASE

Riteniamo urgente rimuovere i cassonetti posti ai margini della città, diventati ricettacolo di rifiuti indifferenziati ed ingombranti, abbandonati da chi non si vuole impegnare per il decoro di Manfredonia.

Proponiamo delle misure premiali per chi consegna gli ingombranti al Centro Comunale di Raccolta e la consegna di compostiere a chi possiede giardini. Inoltre, chiediamo di organizzare con ditte specializzate la raccolta capillare di olio alimentare esausto, che oggi viene gettato nelle fogne riducendo la capacità depurativa dei liquami.

Autorità Portuale e ambiente

Riteniamo carente la pulizia del litorale che ricade nella loro sfera di competenza: spiagge libere in zona castello e scogli dell’acqua di Cristo. Chiediamo pertanto di aumentare la frequenza dei passaggi di pulizia.

Inoltre vorremmo conoscere lo stato del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti portuali previsto per legge.

Vogliamo conoscere lo stato di attuazione dell’articolo 27 della legge 221/2015, che prevede l’individuazione di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, tramite appositi accordi di programma stipulati, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con le associazioni citate, con gli enti gestori delle aree marine protette, con le imprese ittiche e con la capitaneria di porto, l’autorità portuale (se costituita) e il comune territorialmente competenti.

Solleciti al Comune

In città si assiste ad un aumento di attività di pulizia spontanea di cittadini ed associazioni. Chiediamo un tavolo di coordinamento con chi propone queste iniziative, per il sostegno con materiali e attrezzature e la raccolta tempestiva dei rifiuti ma soprattutto con un controllo serrato delle zone che vengono pulite.

A seguito degli eventi meteorologici eccezionali abbiamo assistito, con preoccupazione, al salto dei tombini delle fogne nere. Ciò non dovrebbe accadere, chiediamo perciò una ordinanza di divieto degli scarichi di terrazze e cortili immessi nella fogna nera e, successivamente, una seria verifica con multe a chi non si adegua.

Chiediamo anche emissione di ordinanze per: limitare la distribuzione di volantini, il divieto di plastica monouso nelle manifestazioni, l’abbandono di mozziconi.

Infine ricordiamo che, nell’ultimo consiglio, è stato approvato un nostro ordine del giorno per aumentare le alienazioni di terreni non necessari che potrebbero portare 800.000 euro nelle casse comunali e per subordinare la vendita della zona del CCR dell’ASE alla realizzazione di un nuovo centro.