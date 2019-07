Regione Puglia,3,2 mln euro concedibili a Luxury Class srl

Di:

Presidente e assessori regionali hanno ratificato il progetto definitivo inviato dalla società a responsabilità limitata Luxury Class,sede legale Lecce.

I soldi pubblici concedibili,settore piccole e medie imprese turistiche, sono pari a 3.286.280,02 euro a fronte di un investimento di 7.302.844,48. Otto le maestranze previste : un dirigente,4 impiegati e 3 operai.

Iniziativa da realizzare in Lecce tramite costruzione di un residence turistico mediante acquisto di immobile in disuso(ex Cinema Santa Lucia di proprietà di Maciullo Vincenzo, Maciullo Anna e Maciullo Enrico).Struttura ricettiva che verrà dotata di v28 unità abitative per 68 posti letto.

La Gal.Co srl di Congedo Alessio e F.lli è subentrata al posto di Sap Contract srl socio di maggioranza di Luxury Class srl. Quest’ultima dunque ha i seguenti azionisti : 51% Gal.Co i cui soci sono Sandra Congedo 33%,Alessio Congedo 33% e Pierpaolo Congedo 33%; e il 49% di Idea Line srl 100% proprietà di Caterina Delle Canne e che ha come collegate Tropico del Salento srl e La Casa nella Prateria srl.

Il fatturato generale delle sopradette compagini sociali, anno 2017,raggiunge 2.147.284,00,totale a bilancio 19.471.513,00 euro.

Luxury Class a copertura degli impieghi prevede apporto mezzi propri nella misura di 6.541.773,51 euro mentre l’agevolazione richiesta alla Regione Puglia è di 3.617.095,00 euro.

Obiettivo principale dell’iniziativa? Incrementare le presenze turistiche nelle aree salentine.Tipologia dei clienti cui si rivolgerà Luxury Class è “rappresentata da famiglie e uomini d’affari sia italiani sia stranieri che desiderano soggiornare a Lecce per un periodo medio di 7-15 giorni”.

Si mira anche alla destagionalizzazione con uno stile di vacanza indipendente dal clima,attirando in questo modo turisti in ogni periodo dell’anno.

Contemplata la valorizzazione delle zone circostanti in quanto l’approvvigionamento delle materie prime e servizi terrà conto dei fornitori locali.

A cura di Nino Sangerardi