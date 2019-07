San Giovanni Rotondo, doloso l’incendio che ha distrutto 33 mezzi raccolta rifiuti

Di:

(ANSA)-SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA),30 LUG – E’ doloso l’incendio che la notte scorsa ha distrutto 33 mezzi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano. Ne sono convinti i carabinieri che hanno acquisito i filmati delle telecamere della zona dove è divampato il rogo.

Stando alle prime informazioni, l’incendio è stato appiccato in più punti. Ad agire – secondo fonti investigative – potrebbero essere state due o più persone, al momento non identificate, che sono entrate nel deposito dopo aver tagliato la rete di recinzione. Vista la velocità di propagazione delle fiamme i malviventi potrebbero aver utilizzato del liquido infiammabile.

Il rappresentante legale della Tekra, ditta salernitana che si occupa della raccolta dei rifiuti e che ha subito il rogo dei mezzi, è stato ascoltato dai carabinieri ma non ha fornito elementi utili alle indagini. Probabilmente il prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, convocherà per venerdì, a San Giovanni Rotondo, il comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

(ANSA).

(ANSA) – SAN GIOVANNI ROTONDO ( FOGGIA), 30 LUG – “L’azienda farà ogni sforzo per limitare i disagi per i cittadini: le attività di raccolta saranno sospese nella giornata di oggi e domani 31 luglio. Riprenderanno regolarmente giovedì 1 agosto.

Si confida nella comprensione e nella collaborazione dei cittadini”. Lo rende noto la Tekra, azienda che si occupa del servizio ecologia e nettezza urbana a San Giovanni Rotondo, dove la scorsa notte è stato appiccato l’incendio che ha distrutto 33 mezzi per la raccolta dei rifiuti.

“La Tekra srl – è detto in una nota – considera l’accaduto come un vero e proprio atto criminale e confida nel lavoro degli organi di giustizia, con i quali c’è piena collaborazione, per far luce sulle responsabilità”. (ANSA).