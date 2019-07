Sanità. Liste d’attesa da settembre le nuove regole per prenotare

Di:

A settembre ci saranno nuove linee guida e un software unico per tutte le Asl. Nel frattempo, le agende di prenotazione verranno riviste per fare «pulizia») dagli appuntamenti impropri. L’input ai ma­nager è chiaro: sulle liste d’at­tesa serve un cambio di pas­so. E’ stato costituito un gruppo di lavoro (direttori sanitari, responsabili dei sistemi informativi e responsabili aziendali delle liste d’attesa) coordinato dal dirigente regionale Vito Bavaro per mettere a punto la «ri­forma». Due gli obiettivi: av­viare il meta-Cup regionale (da Bari si potrà prenotare a Fog­gia, e viceversa) e scrivere le nuove linee guida che divi­deranno in tre le agende di prenotazione. Una per le prime visite, una per le visite suc­cessive e la cronicità, la terza per gli screening che non sa­ranno prenotabili: sarà il si­stema, in automatico, a fissare data e luogo dell’esame perio­dico (per esempio, della mammografia).

Per questo Mon­tanaro ha riunito anche tutti i direttori dei dipartimenti di prevenzione, che dovranno di­segnare un modello organiz­zativo nuovo, e il 7 agosto in­contrerà medici di famiglia, pediatri e specialisti cui illu­strerà il nuovo modello cui saranno chiamati a collabora­re.

FONTE http://www.retegargano.it/index.php/notizie/sanita/item/65531-sanita-liste-d-attesa-da-settembre-le-nuove-regole-per-prenotare?fbclid=IwAR1Fw6dbhNV7Aj-CNnRyHvCnq_MO1Ybc-cFBblhdnpMhA-cu94usc77o9Gs