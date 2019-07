Scooter&Moto Friends: nasce community a Manfredonia: l’evento

Di:

Si è costituita a Manfredonia, da un gruppo di volenterosi e appassionati scooteristi e motociclisti, la prima Associazione culturale denominata Associazione Scooter&Moto Friends Manfredonia community in breve S&M Friends a.c. regolarmente registrata. L’Associazione ha come scopo principale quello di proporsi come centro di vita associativa a carattere volontario e democratico le cui attività, svolte durante l’intero anno solare, sono espressione di partecipazione e pluralismo; si propone di promuovere attività atte a far crescere , nei soci fondatori e nei nuovi soci, la passione per la cultura motociclistica basata su uno spirito di libertà, di comune fratellanza scooteristica/motociclistica, sul rispetto reciproco e soprattutto sul piacere conviviale di stare insieme indipendentemente dalla categoria di SCOOTER&MOTO che si possegga.

La caratteristica peculiare della S&M Friends a.c. è quella di creare eventi, tour motociclistici, moto passeggiate paesaggistiche e partecipare a raduni con Motoclub gemellati che condividono gli stessi interessi. Inoltre la presente associazione non ha alcun fine politico o di lucro, ma ha come unico scopo l’esercizio di attività ricreative e culturali, inerenti al mondo motoristico, al fine di favorire la socializzazione tra i membri e le rispettive famiglie.

Il Direttivo è composto da Michele Guerra (Presidente), Giuseppe Prencipe, Franco Gentile, Franco Giordano, Giovanni Guerra, Michele Cirulli, Ciccio Quitadamo, Pasquale Guerra, Pasquale Troiano. Le comunicazioni di tutte le attività dell’associazione verranno fornite tramite gruppo whatsapp e tramite l’unica pagina Facebook ufficiale denominata Associazione Scooter&Moto Friends Manfredonia community official.

Il giorno 2 Agosto 2019 organizza un evento presso la sede di Manfredonia in viale Aldo Moro n°37 , per la campagna di tesseramento 2019/2020; le iscrizioni verranno fatte in maniera gratuita, a chiunque in possesso di uno scooter/moto che abbia voglia di conoscere nuovi amici con la stessa passione motoristica e con la voglia di fare chilometri in compagnia. Si ricorda che l’associazione non è assimilata ad alcun altro gruppo di Manfredonia con nomi simili o abbreviati che tentano di identificarsi come affiliati o aggregati , dai quali ci si dissocia . Per le iscrizioni, per richiedere informazioni e per qualsiasi relazione con l’associazione è possibile contattare i seguenti componenti del direttivo, Guerra Michele 3333346550 (Presidente), Guerra Giovanni 3474805615(Vice presidente) oppure Cirulli Michele 3931754293(Capo consigliere).

Nella foto in allegato Direttivo Associazione Scooter&Moto Friends Manfredonia community:



A partire da sinistra in piedi Giuseppe Prencipe, Franco Gentile, Franco Giordano, Michele Guerra (Presidente), Giovanni Guerra.



A partire da sinistra in ginocchio Michele Cirulli, Ciccio Quitadamo, Pasquale Guerra, Pasquale Troiano.