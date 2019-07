Sicurezza strade del Gargano,“S.S. 693”, interrogazione Faro

Di:

Bari. L’On. Marialuisa Faro,del Movimento 5 stelle, interroga il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, per sapere se è previsto il progetto di completamento della S.S. 693 nel prossimo contratto di lavori con ANAS, con il relativo prolungamento da Vico del Gargano fino a Vieste e se è stato previsto lo stanziamento dei fondi per il potenziamento della rete stradale nel Nord del Gargano, con lo scopo di migliorare la viabilità e la sicurezza in funzione dell’elevato numero di presenze turistiche che durante la stagione estiva aumentano esponenzialmente.

La strada statale 693 dei Laghi di Lesina e Varano, meglio nota come strada a scorrimento veloce (SSV) del Gargano, è un’importante strada statale che si presenta ad una corsia per senso di marcia affiancata da banchine transitabili, sprovvista di intersezioni a raso e con qualche pericoloso accesso privato.

“Considerato che- si legge nell’interrogazione al Ministro- il Nord del Gargano è una area ad alta concentrazione turistica con record di presenze negli ultimi anni, in particolare nell’area compresa tra Peschici e Vieste, tanto da rendersi necessario un miglioramento della rete stradale utile anche ai piccoli centri del Gargano. L’elevata presenza di turisti rende necessario mettere in sicurezza le strade del Gargano attraverso il completamento della Strada Statale al fine di decongestionare il traffico all’interno dei centri abitati. Negli ultimi anni si è registrato un trend in aumento di incidenti stradali, proprio sulla SS. 693 si è passati dai 14 sinistri del 2017 ai 22 del 2018, mentre per quanto riguarda il 2019, solo nel primo semestre, si sono registrati 4 sinistri in un periodo di bassa affluenza. Tali dati evidenziano, quindi, la necessità di opere di messa in sicurezza e di opere che evitino il passaggio di grossi flussi veicolari attraverso i centri abitati. Interpellata l’ANAS Puglia, in merito agli interventi in programma, in risposta alle numerose missive precisa che non sono in programma interventi di prolungamento della predetta Strada Statale fino a Peschici-Vieste”. L’interrogazione è stata firmata anche dall’On. Francesca Troiano (M5s) e dall’On. Carla Giuliano (M5s).

Ufficio Stampa On. Marialuisa Faro, Movimento 5 stelle