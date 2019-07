Treno-Tram Foggia Manfredonia, replica all’interrogazione di Francesca Troiano

Di:

Manfredonia, 30 luglio 2019. “Il ministero del Trasporti è in attesa di ricevere notizie dalla Regione Puglia sul Treno-tram Foggia-Manfredonia. Speriamo arrivi presto, anche se la scelta regionale di mettere un sistema su gomma al posto del tradizionale sistema su ferro non ci convince”. A dirlo è la deputata Francesca Troiano del Movimento 5 Stelle, commentando la risposta avuta dal Sottosegretario ai Trasporti Michele Dell’Orco su un’interrogazione dedicata all’infrastruttura che venne compresa nel Piano operativo delle infrastrutture 2014-2020. Secondo quanto ha detto Dell’Orco in commissione Trasporti alla Camera (rispondendo all’interrogazione che ha visto proprio Troiano come prima firmataria), il ministero, lo scorso 14 maggio, ha convocato una riunione con tutti i soggetti coinvolti per esaminare congiuntamente le criticità evidenziate da Rfi in relazione alla proposta della Regione Puglia di dismissione parziale.

E’ lì che sia la Regione sia il Comune di Manfredonia hanno confermato la necessità di sistemare e riorganizzare il progetto passando dall’originario treno-tram al sistema Brt (Bus rapid transit, l’autobus a rapido transito) “sulla quale – ha spiegato il sottosegretario – gli uffici del Mit non hanno alcuna osservazione tecnica da formulare”. Osservazioni, che non potrebbero venire dal Governo in termini di merito perché la competenza ora è tutta regionale. “Il ministero aspetta ancora risposte – spiega Troiano – Rfi ha evidenziato nel corso della riunione proprio due criticità da approfondire con la Regione: la realizzazione del sistema Brt, infatti, presuppone l’utilizzo di 4 km di sedime ferroviario attualmente nel patrimonio della stessa società e c’è la necessità di definire con la Regione l’esercizio ferroviario da svolgere nella parte residua della linea ferroviaria”.

Per la consigliera regionale pugliese, Rosa Barone (M5s) “il Governo di Emiliano non ha saputo cogliere l’opportunità della cura del ferro e così ‘ripiega’ sulla cura della gomma. E’ incredibile come oggi la Regione Puglia sia costretta a dare il ‘contentino’ ai suoi cittadini che si traduce in una sorta di preferenziale con un bus”. “E’ l’ennesimo trattamento che subisce la Capitanata – ha aggiunto Barone – per Emiliano tutta la Provincia di Foggia è da declassare. Noi a questo non ci stiamo perché, come suo solito, poi dice che la colpa è da additare ad altri, non a lui. Da settembre lavoreremo per incontrare Rfi per capire come valorizzare la ‘cura del ferro’, andando a capire come valorizzare le stazioni sotto-utilizzate o quelle nuove. Crediamo che il treno sia più sicuro della solita politica dei mezzi su gomma e penso che questo sia un valore indiscusso su cui puntare”.

— Francesca Troiano Cittadina eletta alla Camera dei Deputati – XVIII Legislatura