Vieste. Appello per sicurezza e riqualificazione “Borgo ottocentesco”

Vieste. Premesso che Vieste ha assunto connotati di città turistica tali da attirare gente da tutto il mondo e la cartellonistica culturale è quest’anno di tutto rispetto, non è però accettabile, perché ciò rientra nella qualità dei servizi al cittadino, che in pieno luglio nel borgo ottocentesco, muratori operino fin dalle prime ore del mattino sino al pomeriggio, aggiustino tetti, manovrino funi, con calcinacci cadenti e costruzioni in ferro a picco sulla strada in barba alla sicurezza del passante e del turista che spesso vi abita, non rispettando l’ordinanza comunale che interdice il lavoro estivo. Si aggiungano gruppi di giovani e meno giovani che usano alcolici e droghe, depositando poi in ore notturne i residui di dette ‘bravate’ sulle scalinate o le stradine delle abitazioni, non senza aver fatto rumore fino a tardi. Se si somma a tutto questo l’attentato incendiario del primo pomeriggio del 28 luglio in via dei Cappuccini all’auto dell’avvocato Giuseppe Caruso, danno arrecato anche ad altre auto circostanti, significa che, nonostante il solerte intervento di protezione civile e carabinieri, di cui eravamo testimoni sul posto, non bastano a garantire legalità e sicurezza.

Queste cose vanno messe in atto in maniera preventiva giornalmente non solo all’entrata della città e ai bivi più centrali (cosa giustissima), ma anche nei quartieri più a rischio, in quello storico e soprattutto in quel Borgo ottocentesco dove molti fatti sono successi e dove evidentemente continuano a succedere. Rispetto dell’ambiente, delle regole comunali e controlli della criminalità organizzata devono essere sinergici e basati sulla prevenzione.

La prevenzione passa attraverso il dispiego di forze anche di polizia locale, che invece di essere impiegata esclusivamente a fare multe ovunque o presenziare per ore a divieti di accesso, faccia controlli proprio nelle stradine del borgo ottocentesco, meno riqualificato rispetto a quello medievale, affinché fenomeni come il lavoro abusivo, l’inquinamento acustico, spaccio e azioni criminali possano almeno essere prevenuti, segnalati e dunque contrastati. Ciò vale anche per alcuni lidi ospitanti in qualità di lavoratori personale non italiano, certamente non assunto e da segnalare all’ispettorato del lavoro, ad altezza media sul lungomare Enrico Mattei. Non possono coesistere una Vieste pubblica, brillante, colta, oasi di riposo e ristoro per turisti e non residenti, pattugliata giorno/notte, ed una privata, nascosta, oscura, dove tutto si può, anche alle due di pomeriggio, soprattutto a tutela del cittadino. Né tutto si può archiviare come mancanza di dolo senza che i fatti siano approfonditi dagli organi competenti.

Maria Lucia Zito

Lega Salvini Premier Vieste