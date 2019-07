Vieste, Zito “I bambini non sono cose”

Di:

Foggia, 30 luglio 2019. “In relazione al caso dei due bambini di Vieste di 6 e 8 anni, allontanati dalla famiglia per situazioni pregiudizievoli, così risulta dalle relazioni delle assistenti sociali, riferibili ad una delle figure genitoriali, si attendono chiarimenti dal Tribunale dei Minori di Foggia e di Bari, nonché ulteriormente dal Comune di Vieste, il quale se ne sta interessando in queste ore. Non sono rari i casi in cui, troppo frettolosamente, anche all’interno di contesti scolastici e sull’intero territorio pugliese, si individuino situazioni non così gravi da richiedere l’intervento degli assistenti sociali e l’allontanamento dalle famiglie.

Ci si domanda inoltre, memori dei casi di Bibbiano e di molti altri, come mai certi passaggi, tipo il trasferimento dei due bimbi presso una struttura vichese, lontana dal centro e dal contesto viestano, siano così veloci, imprevisti e soprattutto non opportunamente motivati a livello documentale, visto che alcuni parenti dei bambini, fra cui una zia e i nonni, ritenuti dagli stessi assistenti sociali riferimenti accettabili, nonché una famiglia viestana, si erano resi disponibili ad accoglierli. Si attendono esaustive risposte”.

Maria Lucia Zito

Lega Salvini Premier Vieste