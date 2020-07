Bordo: “Da lunedì alla Camera legge contro l’omofobia”

“Dopo una battaglia lunghissima in commissione giustizia per l’ostruzionismo di Lega e Fdi, abbiamo finalmente votato il mandato al relatore sulla legge contro l’omofobia.

Il provvedimento, che prevede pene per chi istiga alla discriminazione e alla violenza per ragioni di sesso, di genere, di orientamento sessuale e di identità di genere, da lunedì sarà in aula alla Camera. Per quanto riguarda il PD, la legge costituisce un grande passo avanti di civiltà per il nostro Paese”.