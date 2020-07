Campo “Risolto il guasto che ostruiva la condotta fognaria del Lungomare di Manfredonia”

Manfredonia, 30 luglio 2020. “Con una nota stampa, l’Acquedotto Pugliese comunica alla città di Manfredonia ciò che è avvenuto nei giorni scorsi in merito al guasto che ha colpito la condotta fognaria sul lungomare. Dopo una perizia dettagliata svolta dai tecnici dell’acquedotto, è stata rinvenuta la presenza di materiale inerte di grosse dimensioni, lo stesso che ostruiva le corrette funzioni della condotta. Inoltre, l’Acquedotto Pugliese comunica che verranno intensificati i controlli sui sigilli applicati, circostanza che dimostra quanto sia importante evitare manomissioni dell’impianto. Nel corso degli ultimi mesi, numerosi sono stati gli interventi per l’aumento della portata della condotta ubicata nei pressi del campo sportivo. Altri invece, sono in fase di progettazione.

Tutto affinché tali episodi non si ripetano più”.

Lo scrive sui social il consigliere regionale del Pd, avv. Paolo Campo.