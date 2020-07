Casa Sollievo, un supercomputer per ingannare il coronavirus

Questo matrimonio non s’ha da fare. A dirlo sono i cervelloni di Casa Sollievo della Sofferenza, l’ospedale di San Giovanni Rotondo. I Promessi Sposi sono sempre loro: la glicoproteina del “picco” S, al secolo la Spike di cui tanto s’è parlato in questi mesi, e il recettore Ace2, presente in molte cellule umane. I protagonisti della Covid story.

La prima si trova sulla superficie del coronavirus che sta paralizzando il mondo ed è famosa perché riesce a congiungersi all’enzima umano, ad aprire la membrana delle cellule umane e a riversarci dentro l’Rna virale. Senza questa chiave, il coronavirus rimarrebbe inanimato, un ammasso di proteine e di grassi alla deriva. Al contrario, da questo microscopico connubio tra Spike e Ace2 derivano tutti i nostri problemi ed è la ragione per cui l’Istituto C.S.S. Mendel di Roma, che è un presidio sanitario gestito dall’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza ed è diretto dal biologo Angelo Vescovi, sta lavorando per combinare un matrimonio diverso. Lo renderà possibile un supercomputer: Frontera è costato 60 milioni di dollari, si trova ad Austin (Usa) ed è carrozzato con 8.008 nodi di calcolo che raggiungono una performance di picco di 4.8 teraflops.

Fonte: avvenire