Dalla Francia arriva Qonto: a chi è rivolto il suo conto corrente e come funziona?

Il panorama bancario italiano si è mostrato carente negli ultimi anni nel rispondere alle esigenze delle imprese e per questo quando nel 2013 è stato creato N26 business in tantissimi hanno aperto questo tipo di conto corrente. Tuttavia, si tratta pur sempre di un conto pensato in primis per i clienti privati e declinato poi per freelancer e professionisti. l conto corrente business proposto dalla neo-banca francese Qonto è focalizzato invece esclusivamento sul segmento business e offre funzionalità specifiche non soltanto per professionisti ma anche per le imprese, che l’hanno portato ad ottenere un successo immediato.

Il conto corrente Qonto è 100% online e propone formule e servizi pensati e ideati proprio per il business e si è conquistato così nel giro di un paio di anni oltre 100.000 clienti di ogni tipo. L’obiettivo ambizioso, e sicuramente riuscito, della neo-banca è stato quello di ovviare alle lacune del sistema bancario attuale in modo tale da offrire prodotti che fossero all’altezza di imprese e professionisti che hanno la necessità non solo di uno strumento adeguato, ma di un partner di fiducia, solido, che possa affiancarli e supportarli nella gestione di quotidianità finanziaria e contabile. A chi è dedicato il conto corrente Qonto?

Il conto corrente aziendale Qonto è dedicato a:

partite IVA: professionisti, lavoratori autonomi, ditte individuali

Società di Capitali: SRL, SPA; SAS; SRLS

PMI,

StartUp

A differenza di N26 e degli altri conti correnti business presenti nel panorama, non si tratta di un prodotto pensato per privati e poi riconvertito per le aziende, ma di qualcosa che nasce proprio per il business. Per questo motivo si distingue da ogni altro istituto finanziario con servizi capaci di snellire determinati procedimenti e di velocizzarli.

Quali sono i vantaggi? Perché viene scelto questo conto?

100% online, un prodotto innovativo

Il conto corrente di Qonto è 100% online: si apre in 15 minuti presentando la documentazione richiesta e si gestisce poi sempre da remoto. L’assistenza clienti, sempre in questo modo, è molto presente e pronta a fornire risposte esaurienti in tempi brevissimi.

Servizi d’eccellenza per il business

Con Qonto si possono effettuare pagamenti di vario tipo e anche riceverne. Eccellente e comoda è ad esempio la possibilità di fare bonifici multipli, cosa che consente maggiore precisione e rapidità nel pagamento degli stipendi o di altri versamenti di questo genere.

Molto apprezzati e comodissimi sono anche servizi come gli accessi multipli al conto e le carte di debito aziendali nominative per i collaboratori. I primi consentono di delegare determinate operazioni ai propri collaboratori autorizzati, in modo da sgravare così il titolare di alcuni pagamenti e dare maggiore autonomia su altre operazioni. Il titolare, comunque, avrà sempre l’ultima parola e la possibilità di definire l’operatività e le limitazioni per ogni accesso. Un accesso si potrà, con Qonto, fornire al proprio commercialista in maniera tale da consentirgli di scaricare da sé i movimenti del conto e le fatture, evitando così lo scambio di e-mail periodico con il titolare.

Trasparenza e convenienza

Benché i costi di questo conto corrente aziendale siano spesso più vantaggiosi di tante altre soluzioni presenti sul mercato, i veri punti di forza di Qonto sono, oltre all’alto livello dei servizi, la trasparenza e la serietà che distinguono questo istituto di pagamento. (Nota stampa)