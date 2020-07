d’Arienzo “Riqualificheremo il campo polivalente in via Sant’Antonio Abate”

Monte Sant’Angelo, 30 luglio 2020. È stato firmato ieri – mercoledì 29 luglio – a Bari, con il Presidente Michele Emiliano e l’Assessore regionale allo sport Raffaele Piemontese il disciplinare relativo alla concessione del finanziamento per il rifacimento e l’adeguamento del campo polivalente in Via Sant’Antonio Abate. Si tratta di un finanziamento di 100 mila euro ottenuto dalla Regione Puglia relativo ad “interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali”.



“Grazie alla Regione e con la nostra progettazione abbiamo colto e continueremo a farlo tante opportunità per il nostro territorio. Il tutto nell’ottica di un lavoro attento di riqualificazione e valorizzazione della Città che ormai è sotto gli occhi di tutti” – ha dichiarato il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo, che ha aggiunto – “Mentre firmavo quel disciplinare pensavo a quei due bambini che qualche settimana fa sono venuti in Giunta a chiederci ‘di poter giocare in un vero campo e non per strada’. Pensavo proprio a loro e ai loro coetanei che presto potranno tornare a giocare felici in un nuovo campo a calcetto e a pallavolo”.

Per Michele Fusilli, Vicesindaco e Assessore allo Sport – “Questo ulteriore finanziamento segue a quello già ottenuto per il campo da basket e tennis della zona C1 – Ingrasso i cui lavori sono quasi ultimati, come stanno per terminare anche i lavori di riqualificazione energetica del Palazzetto dello Sport. Un importante lavoro di sistemazione di strutture che erano fatiscenti e abbandonate e che finalmente stiamo per riconsegnare alla città”.

In particolare, la riqualificazione dei due campi polivalenti interessano strutture in grado così di promuovere diversi sport all’area aperta e completare così l’offerta degli spazi sportivi dedicati: quello della zona C1 Ingrasso dedicato a basket e tennis e quello di Via Sant’Antonio Abate a calcetto e pallavolo.

Il finanziamento del “progetto di rifacimento e adeguamento normativo di un campo polivalente alla via Sant’Antonio Abate in Monte Sant’Angelo” è inserito nell’ambito dei fondi a valere su “POR Puglia 2014-2020, Asse IX, Azione 9.14”.

www.montesantangelo.it