Foggia, stop al consumo all’aperto di bevande in bottiglie di vetro e in lattina

(fonte foggiareporter.it). Dopo gli ultimi incresciosi eventi registrati lo scorso weekend in Piazza Mercato, il sindaco di Foggia Franco Landella oggi ha firmato un’ordinanza per determinare nuove misure di contenimento dell’emergenza Covid-19 con il divieto di somministrazione e consumo all’aperto di bevande in bottiglie di vetro e in lattina in occasione dei fine settimana (dal venerdì alla domenica) e nelle giornate prefestive.

Da venerdì 31 luglio 2020 e fino a nuova disposizione, esclusivamente nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, e nelle giornate prefestive e festive da calendario, dalle ore 20:30 alle ore 06:00 del giorno successivo a ciascuna giornata: su tutto il territorio comunale il,consentendo la vendita e la somministrazione unicamente in bicchieri di plastica e/o di carta; il divieto è valido anche per la vendita al pubblico mediante apparecchi automatici effettuata in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo. (fonte foggiareporter.it ).