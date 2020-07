“L’Unione Europea distribuisce le risorse meglio del ministro De Micheli”

Foggia, 30.07.20. L’Unione Europea ha messo a disposizione quasi 809 miliardi di Euro per fronteggiare la grave crisi economica indotta dalla pandemia Covid-19, assegnando all’Italia la fetta più consistente, 209 miliardi, perché ha tenuto conto di tre fattori: la popolazione residente, il reddito pro-capite e il tasso di disoccupazione medio degli ultimi 5 anni. La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti De Micheli in “libera uscita” ha affermato che il Governo avrebbe già deciso di destinare al Mezzogiorno il 40%.

Secondo la tesi invece del M24A-ET, supportata da documenti, al Mezzogiorno spettano 147,2 dei 209 miliardi del Recovery Fund, in considerazione dei criteri per la distribuzione delle risorse dettati dall’UE e quelli della interdipendenza economica Nord-Sud. Tali dati risultano dai conteggi fatti dal Gruppo di Studio Tematico “Economia e Sviluppo” del Movimento 24 Agosto per l’Equità Territoriale fondato da Pino Aprile. In caso contrario, a Sud e Isole, di fatto, non solo non andrebbe il 40% dei fondi annunciato dalla ministra alle Infrastrutture e ai Trasporti De Micheli, ma nemmeno il 34% minimo che spetta per legge, in proporzione alla popolazione.

Per rendere più chiara la proposta di ripartizione elaborata dal M24A-ET in merito abbiamo pertanto previsto un’apposita conferenza stampa che si terrà come detto il prossimo lunedì 3 agosto alle ore 10.30, presso la sede, comunale e provinciale, del Movimento 24 Agosto Equità Territoriale in via Podgora, 12 1° piano. Nel corso dell’incontro sarà illustrata la proposta con delle slide e fornita copia del documento elaborato dal Gruppo di Studio Tematico nazionale “Economia e Sviluppo”, con dovizia di riferimenti normativi e applicando criteri utilizzati dalla Ue, saranno inoltre esplicitate le ripartizioni delle risorse secondo i due diversi orientamenti.

Inoltre sarà distribuito un elenco di opere infrastrutturali riguardanti la Capitanata con ritardi rilevanti nella realizzazione come ad esempio la 2^ stazione su rete TEN-T.