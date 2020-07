Manfredonia, Comune: approvato schema bilancio di previsione 2020/2022

Manfredonia, 30 luglio 2020. Con recente atto della Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia, con poteri della Giunta comunale, è stato approvato lo schema di Bilancio di previsione finanziario relativo al periodo 2020/2022 e i relativi allegati contabile.

ATTO IN ALLEGATO > cs_giunta_2020_85

Lo schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 è stato redatto in coerenza al Documento Unico di Programmazione (DUP) (vedi in basso,ndr) per il triennio della Programmazione Finanziaria 2020/2022, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 84 del 16.07.2020 ed in conformità a quanto stabilito da tutta la normativa vigente di finanza pubblica.

ATTO DUP > cs_cc_2020_21