Oggi Giroday: ufficiali date e tappe tra Giovinazzo e Vieste (passando per Manfredonia)

Oggi 30 luglio sono stati svelati attraverso i profili social del Giro d’Italia (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Dailymotion e su www.giroditalia.it) tutti i dettagli delle 21 tappe della Corsa Rosa 2020, in programma dal 3 al 25 ottobre e organizzata da RCS Sport / La Gazzetta dello Sport. Nel corso del Giro Day, sui profili social del Giro d’Italia si alterneranno contenuti video, parole e immagini dei protagonisti.

La giornata del Giro Day si aprirà in prima mattina con un video realizzato dalle Frecce Tricolori, cui seguiranno i saluti istituzionali del Ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora e del Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Dal primo pomeriggio verranno svelati i dettagli delle quattro tappe della Grande Partenza nella Regione Siciliana, per poi proseguire con i video percorsi di tutte le altre tappe della Corsa Rosa.

Tappa mossa, l’ottava, soprattutto nella parte finale, che porterà il gruppo da Giovinazzo a Vieste (Gargano) – (circuito finale di 12,7 km). Tappa mista con la prima parte sostanzialmente pianeggiante seguita dalla seconda molto più impegnativa sul Gargano. Da Giovinazzo fino a Manfredonia la corsa si mantiene su strade rettilinee lungo la costa adriatica. Dopo Manfredonia l’altimetria cambia nettamente si scala la salita di Monte Sant’Angelo e quindi di si percorre l’intera panoramica in un continuò saliscendi costellato da innumerevoli curve fino a Vieste.

Ultimi km

Circuito finale di 14.5 km con nella prima parte l’impegnativo strappo di via Saragat di circa 1 km con un lungo tratto attorno al 15-17% seguito da un lungo falsopiano a scendere fino a ritornare sulla costa per percorrere gli ultimi due km pianeggianti fino all’arrivo. Rettilineo finale di 1000 m su asfalto (largh. 7.5 m)