Open Arms, Senato autorizza: processare Matteo Salvini

(ANSA) L’Aula del Senato ha autorizzato il processo all’ex ministro Matteo Salvini per la vicenda Open Arms. I favorevoli all’autorizzazione sono stati 149 , i contrari 141.

La Giunta per le autorizzazioni a procedere aveva deliberato il 26 maggio scorso di negare l’autorizzazione a procedere, ed era sulla relazione della Giunta che i senatori sono stati chiamati a votare. Quindi i favorevoli all’autorizzazione a procedere hanno votato “no” alla relazione della Giunta, mentre i contrari all’autorizzazione hanno al contrario votato sì. Nelle dichiarazioni di voto in favore dell’autorizzazione a procedere si sono espressi M5s, Pd, Iv, Leu, Autonomie, mentre i gruppi di centrodestra avevano espresso la loro contrarietà. La relazione della Giunta per essere approvata necessitava di un quorum di 160 voti, cioè la maggioranza assoluta dei componenti. “Contro di me festeggiano i Palamara, i vigliacchi, gli scafisti e chi ha preferito la poltrona alla dignità. Sono orgoglioso di aver difeso l’Italia” (ANSA)

OPEN ARMS, FITTO: PROCESSO A SALVINI E’ POLITICO, SOLIDARIETA’ ALL’AMICO MATTEO. Così il candidato presidente del centrodestra per la Puglia, Raffaele Fitto. “Il processo a Matteo Salvini è un processo politico. Come Ministro dell’Interno ha fatto ciò che il mandato richiedeva ma soprattutto ciò che la stragrande maggioranza degli italiani chiedevano e chiedono in materia di #immigrazione. “Solidarietà all’amico Matteo”.