Il salvataggio del Casa Sollievo: Regione Puglia verserà 14 milioni

San Giovanni Rotondo (Foggia), 30/07/2021 – (norbaonline) Un tavolo tecnico con l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza e la Asl di Foggia sarà costituito presso la Regione Puglia per “garantire l’equilibrio della gestione” della struttura e “assicurare la completa realizzazione del progetto di ristrutturazione del complesso ospedaliero”. E’ quanto stabilito nel protocollo sottoscritto a Roma tra la Regione Puglia e l’Irccs di San Giovanni Rotondo, alla presenza del presidente Michele Emiliano e del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano.

La Fondazione formalizzera’ una richiesta alla Regione Puglia, che sara’ poi inoltrata al Ministero della Salute, per accedere ad un finanziamento destinato all’ammodernamento strutturale e tecnologico. La Regione eroghera’ i crediti vantati dall’ente, pari a circa 14 milioni di euro, consentendo cosi’ all’ospedale di non andare in crisi finanziaria. La stessa Regione appoggerà la richiesta di un un finanziamento straordinario al Governo centrale e sosterrà il progetto del nuovo ospedale che affiancherà la struttura esistente (norbaonline)