Monte Sant’Angelo “Ancora 1826 nostri concittadini non vaccinati”

Ma ci sono ancora 1826 nostri concittadini che non si sono vaccinati. Il mio appello va a loro: siate responsabili, vaccinatevi, fatelo soprattutto per tutelare anche le vostre famiglie e l’intera comunità.

Vaccinarsi resta l’unica arma per combattere questo maledetto virus ma è importante che lo facciamo tutti per cercare di allontanare dalle nostre vite questo incubo che da tempo ha cambiato le nostre abitudini e stravolto le nostre vite. VACCINIAMOCI TUTTI! Ad oggi a Monte Sant’Angelo abbiamo un caso positivo, quindi, come vedete, l’emergenza non è finita.