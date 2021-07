Puglia, insulti e minacce per ristoratore che chiede Green Pass

Foggia, 30/07/2021 –(norbaonline) Un ristoratore di Zollino, nel Salento, ha sporto denuncia alla Digos di Lecce dopo essere stato pesantemente insultato e minacciato nelle recensioni del suo locale, sui canali internet dedicati. Il tutto per aver affisso un avviso all’ingresso del ristorante in cui spiegava che l’accesso era consentito solo a chi fosse stato munito di green pass e che non avrebbe gradito no vax. Il tutto – spiegava – per evitare situazioni di scarsa sicurezza e scongiurare la chiusura. Una mossa evidentemente non gradita. L’imprenditore si è visto costretto a rimuovere il cartello ed a rivolgersi alle forze dell’ordine per evitare che la situazione degenerasse. Intanto, personale della Digos, oltre a raccogliere la denuncia dell’uomo, sta acquisendo gli screen shot ed i messaggi di minacce ricevuti. (norbaonline)