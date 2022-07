Carnevale Manfredonia, divieto emissioni sonore (gli orari) e trasporto bibite e sostanze alcoliche

MANFREDONIA (FOGGIA), 30/07/2022 – Il Sindaco di Manfredonia Gianni Rotice ha ordinato la cessazione delle emissioni sonore derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicali e svago rispettivamente per le attività di manifestazioni pubbliche o di pubblico spettacolo, con deroga della normativa in materia di tutela dall’inquinamento acustico.



in occasione della manifestazione Notte delle meraviglie della sera del 30/07 sino alle ore 24:00 e sino al successivo 31/07 sino alle ore 02:00;

in occasione della manifestazione Concerto Orchestra all’Italiana della sera del 31/07

sino alle ore 24:00 e sino al successivo 01/08 sino alle ore 02:00;

in occasione della manifestazione Zi PEPPE Presidente commedia della sera del 05/08

sino alle ore 24:00;

in occasione della manifestazione Tu SI QUE CARNE-vales ! della sera del 07/08 sino alle

ore 24:00

in occasione della manifestazione Banana Republic – Tribute Band Lucio Dalla della

sera del 07/08 sino alle ore 24:00

in occasione della manifestazione Concerto Super Novanta della sera del 10/08 sino

alle ore 24:00 e sino al successivo 11/08 sino alle ore 02:00.

in occasione della manifestazione Camerata Musica Antiqua della mattina del 11/08 dalle

ore 06:00 e sino alle ore 08:00

La CITTA’ DI MANFREDONIA VIETA

nei luoghi di svolgimento della manifestazione la consumazione, somministrazione ed il trasporto di bibite e sostanze alcoliche al fine di contenere il rischio per l’incolumità e

l’ordine pubblico.



VIETA

la detenzione ed il trasporto di contenitori e bottiglie di vetro nei luoghi delle

manifestazioni al fine di contenere situazioni di degrado urbano, legate all’abbandono dei

rifiuti, oltre che per evitare rischi per l’incolumità e l’ordine pubblico.

Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione

amministrativa d’importo variabile da € 50,00 ad € 500,00.