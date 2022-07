Da Troia la musica di Mary Grace, protagonista in una trasmissione RAI

Statoquotidiano.it, Troia (Fg), 30 luglio 2022 – Continua il viaggio di StatoQuotidiano tra i talenti di Capitanata, questa volta si tratta di una giovane promessa della musica leggera: da Troia ecco Mary Grace.

Mariagrazia Speranza Poliseno, in arte Mary Grace, si è avvicinata alla musica giovanissima, attraverso la passione per il violino, ma la sua vera indole è sempre stata “il canto”, così ha iniziato a cimentarsi nella musica leggera.

Ha iniziato i suoi studi canori frequentando il corso biennale di canto presso “L’accademia musicale A. Chenier” di Foggia e nel 2015 si è laureata in Canto Lirico e Teatro Musicale, V.O. presso il conservatorio U. Giordano di Foggia con un brillante percorso di studi avendo ottenuto le diverse licenze con le valutazioni massime dell’istituto.

Si è specializzata in Musica Vocale da Camera privilegiando il Cabaret, la Chanson Francese e le American Songs (Kurt Weill, Benjamin Britten, Francis Poulenc, Irving Berlin, ecc.) con il M° Stefania Donzelli, presso il conservatorio di Foggia, dove ha conseguito nel 2020 il Diploma Accademico di I| livello con il massimo dei voti, con la tesi mista intitolata:”The Cabaret Style”, l’origine e l’evoluzione di uno stile musicale camaleontico.

Dal 2013 al 2020 si è esibita in centinaia di piazze italiane e diversi teatri e luoghi di prestigio del territorio pugliese, sia come solista che come protagonista del “Mary Grace + Eau de Jazz”, progetto musico-teatrale fusion, di stampo jazz, del quale è ideatrice e art-director, collaborando con artisti quali il M° Michele Carrabba.

Nel 2015 ha vinto il “PRIMO PREMIO ASSOLUTO – XXI Contursi Festival, (Salerno) 2015”, categoria Pop-lirico, con il pezzo “Fenesta ca Lucive”, accompagnata dal contrabbasso di Giovanni Mastrangelo.

Nel 2018, assieme al “Pasta Nera Jazz Project”, con il brano “Sulla Torre”, è risultata vincitrice del PRIMO PREMIO del Concorso Internazionale Suoniamo il SAC Porta d’Oriente nell’ambito “La storia ed il mito del SAC Portad’oriente” in collaborazione con il “Locomotive Jazz Festival”. Giuria tecnica formata da: Paolo Fresu, Raffaele Casarano e Marco Brandoscia.

Dopo varie esperienze musicali e pubblicazioni in giro per l’Italia, il 23 ed il 24 luglio la sua musica è stata protagonista del programma della mattina Weekly targato Rai Uno, insieme al Maestro e Direttore musicale Alessandro Inglese e la Morning Band. Quest’ultimo, originario di Foggia, dopo aver effettuato studi classici e presso il Conservatorio, si è specializzato in composizione e arrangiamento e risiede a Roma.

Inoltre il prossimo 9 agosto in Piazza Episcopio a Troia ci sara’ lo spettacolo “Mary Grace + Eau de Jazz presenta: Amore e Psiche”.

Mary Grace ha voluto parlare un pò di sé con StatoQuotidiano:

SQ: Parlaci un po’ di te stessa e del tuo progetto.

MG: Sono una persona abbastanza semplice: mi piace la buona cucina, il buon vino, il mare, le scarpe, la geografia astronomica e ovviamente la musica! Quest’ultima ho deciso di studiarla prima privatamente durante gli anni delle medie e del liceo e poi in conservatorio a Foggia, conseguendo sia il diploma accademico in Canto Lirico, sia il II livello in Musica vocale da Camera. Un percorso molto impegnativo durante il quale mi sono dedicata anche al canto moderno e al Jazz.

Da qui nasce l’ “Eau de Jazz” assieme al contrabbassista Giovanni Mastrangelo, un progetto incentrato sulla rivisitazione della canzone italiana in chiave jazz, con il quale ci siamo esibiti anche nel cuore di Londra (Camden Town, 2018), e tutt’ora in piazze e teatri del Sud Italia.

SQ: Quando hai deciso di dedicarti alla musica e perché?

MG: Ho deciso che la musica e in particolare il canto, sarebbero diventati “la mia vita” dall’età di 8 anni.

Ho iniziato ad appassionarmi alla musica sin da piccola attraverso la ginnastica artistica e ritmica; adoravo realizzare coreografie con il nastro lungo nove metri sulle musiche di Tchaikovsky. Da qui l’amore prima per la musica classica e poi per quella moderna e contemporanea.

SQ: Quali sono stati i tuoi primi passi nel mondo della musica?

MG: Ho iniziato a cantare quando avevo 17 anni nei locali vari della provincia con musicisti che tutt’ora frequento e con i quali sono cresciuta anche artisticamente. Qualche anno dopo ho iniziato a cantare anche nelle sale concerto e nei teatri nell’ambito dell’opera e della musica da camera.

Ho sempre pensato che con la tecnica e la tenacia, si possa davvero fare di tutto, andando oltre i pregiudizi. Credo sinceramente che la musica sia bella tutta, bisognerebbe però essere versatili, avendo rispetto per la propria personalità, considerando i propri limiti e capacità, senza tralasciare il gusto personale… Insomma bisogna essere elastici mentalmente ed essere predisposti al cambiamento, poiché la musica è il riflesso di una società in continua evoluzione.

SQ: Qual è il tuo genere musicale preferito?

MG: È una domanda complessa…

Per essere sintetica dico solo che prediligo il jazz moderno-contemporaneo, ma anche lo swing e le sonorità più vintage.

Ultimamente resto sempre più affascinata anche dalla musica contemporanea sperimentale ed lettronica.

SQ: Quali artisti hanno influenzato la tua scelta musicale?

MG: Beh, Sono tantissimi gli artisti; io considero la voce come uno strumento e tra i cantanti moderni che ho analizzato c’è sicuramente Mina, indiscussa regina della canzone Italiana, Antonella Ruggiero per la sua duttilità vocale, Ella Fitzgerald per la sua verve ed espressività, Diana Krall per la sua indiscutibile raffinatezza musico-vocale, ecc…

SQ: Da quanto tempo lavori in questo settore, come hai conosciuto il foggiano Alessandro Inglese?

MG: Non ho moltissima esperienza con la Tv; sono stata ospite in trasmissioni televisive locali in passato, ma è stata la mia prima diretta in Rai. Alessandro ha radici foggiane ma vive a Roma da circa dieci anni ed è il Maestro e il direttore musicale della “Morning Band” del programma televisivo Weekly. Noi ci siamo incontrati per la prima volta, diversi anni fa in conservatorio, periodo durante il quale, io studiavo canto lirico e anche Alessandro intraprendeva il percorso classico, come sassofonista.

C’è sempre stata intesa musicale tra noi, infatti Alessandro, collabora anche al progetto dell’Eau de Jazz. Essere coinvolta nelle due puntate di Weekly del 23 e 24 luglio è stata per me una bellissima esperienza!

SQ: Cosa hai imparato dal tuo lavoro?

MG: La musica in questi anni mi ha insegnato ad esternare la mia essenza, piena di difetti ma personalissima! La musica è il mio lavoro, per cui ringrazio continuamente chi ha creduto in me e chi continua a farlo! Fondamentale è la gestione delle proprie emozioni, perché ” il bello della diretta” è di essere catapultati senza filtro, nel salotto di tutti gli italiani e non, collegati…

Dunque non si torna indietro ma si viene travolti da un emozione pazzesca e in quegli attimi bisogna essere concentrati e contemporaneamente disinvolti per poter comunicare note, sensazioni, la propria personalità artistica…

SQ: I tuoi concittadini cosa ne pensano?

MG: Ho ricevuto tanti messaggi e telefonate di congratulazioni e credo siano fieri di me; chi mi conosce più a fondo è inoltre consapevole non solo dei traguardi raggiunti e degli obiettivi prefissati, ma soprattutto dei sacrifici vissuti e degli ostacoli affrontati oltre alle grandi gioie, che hanno caratterizzato il mio percorso, quindi credo, sia doppiamente fiero di me.

SQ: Progetti futuri?

MG: Tanti… Sicuramente non smettere di studiare, approfondire, sperimentare, per continuare a crescere e insegnare ai miei allievi sempre nuovi elementi con motivazione e grinta. Inoltre sto elaborando delle idee per un disco di inediti, sicuramente “fresco”, senza tralasciare la melodia.

A cura di Gianluigi Cutillo, 30 luglio 2022