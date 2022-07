“Il PD di Manfredonia non si è mai nascosto dietro a nessuno”

Il Partito Democratico di Manfredonia non si è mai nascosto dietro a nessuno e alle ultime elezioni amministrative è stato promotore di un progetto politico di ampio respiro con altri movimenti e associazioni di centrosinistra che ha portato all’elezione di due consiglieri comunali risultando la prima lista del centrosinistra. Francamente la litania sul simbolo ha un po’ stancato e non è più credibile, così come non è credibile Gianni Rotice quando parla come se negli ultimi vent’anni abbia vissuto sulla luna ed invece è stato tra i protagonisti di quella stagione che ha segnato i destini della città negli ultimi vent’anni, nel bene e nel male.