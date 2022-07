Manfredonia, la lunga notte colorata del 68mo Carnevale

MANFREDONIA (FOGGIA), 30/07/2022 – È un sabato meraviglioso, l’ultimo di luglio, nell’Estate di Ze Pèppe. La lunga notte colorata del 68mo Carnevale presenta un bouquet di eventi ampio e variegato. Alle ore 21, in Piazza Maestri d’Ascia, c’è “La Notte delle Meraviglie”, un voluto richiamo all’eccellenza della Gran Parata delle Meraviglie, unica nel suo genere al mondo, con la partecipazione di migliaia di bambini e studenti degli Istituti scolastici – che vuol essere un viaggio tra luci, colori e musiche dove la magia del varietà riscopre grandi artisti ed ingegneri dell’arte della meraviglia. L’obiettivo è quello di affascinare ma al tempo stesso di ispirare gli spettatori nel ricordarsi che anche ciò che ci può sembrare a prima vista “impossibile” può divenire possibile. , unica nel suo genere al mondo, con la partecipazione di migliaia di bambini e studenti degli Istituti scolastici – che vuol essere un viaggio tra luci, colori e musiche dove la magia del varietà riscopre grandi artisti ed ingegneri dell’arte della meraviglia. L’obiettivo è quello di affascinare ma al tempo stesso di ispirare gli spettatori nel ricordarsi che anche ciò che ci può sembrare a prima vista “impossibile” può divenire possibile.

“La Notte delle Meraviglie” vede la direzione artistica di Danilo Audiello, in arte Alexis Arts, artista di fama internazionale, detentore di 7 Guinness dei primati. Lo affiancheranno nella conduzione di questa serata Chiara Falcone ed il noto stylist, costumista ed esperto di immagine Giovanni Ciacci che si presterà alle imprevedibili performance di Alexis.

Ricchissimo il programma della serata che vedrà esibirsi grandi interpreti, dal noto cantante Ottavio de Stefano a Samuel Barletti, considerato il più bravo ventriloquo del mondo, vincitore di un'edizione di Italia's Got Talent, passando per la magica voce dell'imitatore Stefano Bucci. Spazio, quindi, alla comicità proveniente dalla tv con Santino Caravella e alle acrobazie del visual artist Mickael Brest. A completare il cast delle meraviglie è un momento dedicato alla luce con la dottoressa Paola Catapano, nota divulgatrice dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare che sarà in collegamento con la piazza proprio dal CERN di Ginevra. Alle 20.30, presso il Mercato Ittico, c'è il Mangiamare, la festa della cultura marinara e delle eccellenze ittiche locali che promuove e valorizza il territorio ed i suoi prodotti. Un evento reso possibile grazie all'impegno del Consorzio "Produttori Ittici Manfredonia" e dei pescatori con il sostegno dell'Amministrazione comunale. Il menù prevede frittura, pepata di cozze, pane, vino acqua, anguria, assaggi di prorotti locali e spettacoli di animazione per adulti e bambini. Tra gli appuntamenti più attesi l'esibizione dei SENZA RESA – VASCO ROSSI COVER BAND.I ticket hanno un costo di 10 euro. Tra gli appuntamenti di questa sera, vi è anche quello del viaggio a ritroso nel tempo, neu mitici anni '90. Una festa anni Novanta promossa da Confcommercio Imprese per l'Italia provincia di Foggia ed è l'occasione per i locali e le attività della città sipontine di promuovere al meglio la propria città e il territorio del sipontino. L'appuntamento è previsto sabato 30 luglio dalle 20 fino alle 24 su Corso Manfredi.

Tre djset faranno ballare fino a notte inoltrata. Con noi, gli artisti della consolle: Michy Potito, Toni Nardi, Raffaele Vero. Ma non solo dance, alcuni bar proporranno i mitici cocktail anni Novanta. Da non perdere l’Angelo azzurro, il, B52, Cosmopolitan, Negroni e l’indimenticabile compagno delle serate negli anni Novanta: l’Alexander. I drink si potranno ordinare presso: Civico5, Perbacco, Black Coffee, Quota 7, Darsena, La Roca, Bagni Bonobo, Minami, Martin, Cafè des Artistes, Speakeasy Club1920, Sopramare, SottoScala. Ad aprire l lunga serata, alle ore 19.30 in Piazza Diomede nei pressi dei carri allegorici, il laboratorio gratuito di cartapesta e riciclo con i maestri cartapestai del Carnevale di Manfredonia.