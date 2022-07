PD Manfredonia: “Vincere un’elezione non è come vincere un concorso di bellezza”

MANFREDONIA (FOGGIA), 30/07/2022- “E quindi il Partito Democratico è tra gli ispiratori della linea editoriale del quotidiano online “l’Immediato” e degli articoli sulle abituali frequentazioni di consiglieri comunali e amministratori con personaggi ambigui e sulle partecipazioni, in prima fila, degli stessi personaggi ambigui alle attività pubbliche del sindaco.

Non bastavano le medagliette auto attribuite per atti compiuti da chi rappresenta il PD in Parlamento e in Regione, e non bastavano le ritrite polemiche su simboli e liste. Sindaco, le diamo una notizia: il nuovo prefetto è stato formalmente nominato Commissario straordinario per l’Area di Manfredonia. Quale sia il contenuto di questa nomina noi non lo sappiamo; siamo certi, però, che lo sappiano la ministra dell’Interno, lo stesso prefetto e i vertici provinciali e regionali di magistratura e forze dell’ordine.

Sindaco, è una notizia, non un’opinione, che forse è sfuggita al suo zelante portavoce, che le ha fatto credere di aver “addomesticato” qualsiasi giornalista sipontino e non.

Eh no sindaco, vincere un’elezione non è come vincere un concorso di bellezza. La realtà è che, mentre lei balla le tarantelle, i problemi della città restano tutti irrisolti, fatta eccezione per qualche settore in cui il lavoro di qualche assessore ormai corpo estraneo al resto della maggioranza e il lavoro delle precedenti amministrazioni o i finanziamenti di altri enti stanno dando i propri frutti.