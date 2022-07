Puglia, turista seminuda filmata in giro su via del Mare

BRINDISI, 30/07/2022 – (gazzettamezzogiorno) Metti insieme il caldo afoso e opprimente di questi giorni con il senso di libertà che solo la vacanza sa offrirti e il risultato può essere davvero sbalorditivo.

Prova ne è ciò a cui in tanti hanno assistito in via del Mare in pieno giorno con una turista (dall’apparente età compresa tra i 20 e i 30 anni) intenta a passeggiare sul marciapiede con indosso solo… un semplice slip bianco, senza neppure il reggiseno. Tra i testimoni, c’è chi ha pensato bene di girare un video per immortalare l’insolita scena e quel filmato – come spesso avviene – è subito diventato virale grazie alla condivisione sulla rete.

La donna, peraltro, ha proseguito la sua camminata come se niente fosse, neppure minimamente sfiorata dagli sguardi increduli dei passanti e degli automobilisti. Una scena già vista ad inizio estate a Gallipoli, solo che allora le donne (due e sempre turiste) erano completamente nude, mentre in via del Mare a Brindisi la stravagante protagonista ha avuto quanto meno il pudore di coprirsi… la parte più intima del corpo. (gazzettamezzogiorno)