Rotice: “Pd chi? Hanno mandato sul lastrico Manfredonia”

MANFREDONIA (FOGGIA), 30/07/2022 – “Pd chi? Non si é presentato alle elezioni e non ha rappresentanti in Consiglio comunale, ma ogni tanto, riemerge per sputare veleno e fake news. Loro che hanno mandato sul lastrico Manfredonia, loro che hanno portato il Comune allo scioglimento ed al commissariamento.

Piuttosto, dicendo di vantare illustri rappresentanti regionali e parlamentari, dovrebbe informarsi meglio e studiare di più. Non c’è nessun nuovo Commissario per Palazzo San Domenico, e quindi è destituita da ogni fondamento la loro fake news (e voglio sperare per il bene della città che non sia un loro auspicio).

*Il nuovo Prefetto Valiante (così come i suoi predecessori), in continuità con il Decreto del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2017, assume l’incarico di commissario straordinario del Governo per l’agro di Borgo Mezzanone, con l’obiettivo del superamento delle situazioni di particolare degrado della frazione di Manfredonia.* Facci il piacere “caro” (in tutti i sensi) Pd, hai fatto già troppi danni, lascia che Manfredonia abbia d’ora in poi anni felici e proficui. I cittadini lo chiedono e lo meritano”.